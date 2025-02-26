  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин ушел из «Ростова», «Барселона» и «Атлетико» сыграли 4:4, СКА разгромлен «Спартаком», 883-й гол Овечкина, футбол – №1 в России, МОК за допуск россиян к отбору на ОИ и другие новости
25

Карпин ушел из «Ростова», «Барселона» и «Атлетико» сыграли 4:4, СКА разгромлен «Спартаком», 883-й гол Овечкина, футбол – №1 в России, МОК за допуск россиян к отбору на ОИ и другие новости

1. Валерий Карпин покинул должность главного тренера «Ростова» по соглашению сторон. Расторжение контракта в клубе объяснили «необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России», сам специалист поблагодарил за поддержку и извинился за разочарования.

2. «Барселона» и «Атлетико» устроили шоу в первом полуфинальном матче Кубка Испании: каталонцы проигрывали 0:2 уже после 6 минут, к 22-й сравняли счет, выигрывали 4:2 до 84-й и в итоге не сумели удержать победу – 4:4. Мадридцы в 16-й раз в этом сезоне забили в концовке.

3. СКА проиграл 5 из 8 последних матчей, на этот раз – «Спартаку» (2:7). Команда Романа Ротенберга пропустила уже 188 голов в этом сезоне и входит в тройку худших в Фонбет Чемпионате КХЛ по этому показателю. Не обошлось и без очередной замены вратарей. Тренер нашел положительный момент: «У нас со «Спартаком» серия 2-2 в регулярном чемпионате, на выезде мы два раза выиграли».

4. Футбол является самым популярным видом спорта в России: 40% интересующихся спортом россиян смотрели его трансляции либо читали статьи о нем за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание. При этом респонденты знают о местных футбольных турнирах больше, чем о Лиге чемпионов УЕФА.

5. Международный олимпийский комитет призвал допустить российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026. Организация обозначила свои намерения в отношении нейтральных спортсменов в рамках контактов с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS).

6. Криштиану Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде». 40-летний нападающий «Аль-Насра» с 17 голами поднялся на чистое первое место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии, оторвавшись от Карима Бензема.

7. В КХЛ «Салават Юлаев» победил «Ладу» (3:2), «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» (1:3), «Торпедо» уступило ЦСКА (2:3).

8. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Калгари» (1:3), но Овечкин забил 30-й гол в сезоне (достиг этой отметки в 19-й раз за карьеру, упрочив свой рекорд лиги) и 883-й в исторической гонке за Гретцки (до повторения рекорда осталось 11 шайб). «Коламбус» обыграл «Даллас» (6:4), Марченко набрал 2+1 (1-я звезда матча), Проворов – 1+1 (2-я). «Питтсбург» вновь проиграл с кучей пропущенных шайб – разгром от «Филадельфии» (1:6), у Мичкова 2 передачи

9. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» выиграть у «Далласа», «Кливленд» в гостях разнес «Орландо» с разницей «+40» и другие результаты

10. «Челси» прервал серию поражений и разгромил «Саутгемптон» (4:0) в чемпионате Англии. Перед игрой болельщики протестовали против руководства, обзывая Тодда Боули и скандируя имена Романа Абрамовича и Жозе Моуринью.

11. «Реал» и Трент Александер-Арнолд устно согласовали 4-летний контракт. Защитник отказался оставаться в «Ливерпуле» и переедет в Испанию в качестве свободного агента – в мадридском клубе в этом уверены.

12. «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии в 5-й раз за 6 сезонов, обыграв в 1/4 «Лацио» (2:0). Теперь в апреле придется дважды встретиться с «Миланом».

13. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, выбив «Канзас-Сити» (3:1 в ответном матче – Месси открыл счет, Суарес набрал 1+1). Следующий соперник – «Кавалер» из Ямайки. 

14. У Арсена Захаряна выявлена травма прямой мышцы бедра – из-за нее россиянин не смог продолжить удачно складывавшийся матч с «Леганесом». Брат футболиста заверил, что тот будет готов к игре против «Барселоны», а тренер «Сосьедада» расстроился из-за того, что полузащитник не поможет команде в матче с «Реалом».

15. «Ред Булл» перед началом предсезонных тестов в Бахрейне представил новый болид «Формулы-1» – RB21. Ливрею команда Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона уже демонстрировала на общей презентации F1 75 в Лондоне.

16. Гильермо Абаскаль заявил, что согласился бы возглавить сборную России по футболу, если бы получил такое предложение. Александр Мостовой не оставил это без внимания: «Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу».

17. За три часа до начала игры «Барселоны» с «Атлетико» фанаты «блауграны» собрались у стадиона и скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### (фиг) «ПСЖ» и на ### (фиг) Дембеле». 

Цитаты дня

Михаил Дегтярев: «В России создан успешный культурный проект империи. Многие воспринимают слово «имперскость» негативно? Это как с либерализмом, термин испоганили некоторые политики»

Светлана Журова: «Если все будет идти как сейчас, то, возможно, мы уже в Милане будем с флагом и гимном. А в 2028-м, конечно, они вернутся – тут пророком быть не надо»

Глушенков о трансфере в Европу с меньшей зарплатой: «В условный «Гавр» – нет, в топ-клуб или близкий к ним – да. Должно совпасть множество факторов, будет – будет, нет – нет»

Вяльбе о санкциях Канады: «Раз внесли в список, значит, я патриот своей страны»

Хорхе Вальдано: «Фанату «Реала» трудно принять факт, что Месси – гений. Из-за этого он упускает настоящий праздник эмоций, ведь Лео уже 20 лет правит футболом»

Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»

Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»

Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»

Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»

Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Санкции против Вяльбе, Карякина и партнера «Ахмата», «МЮ» сократит сотрудников и закроет столовую, Моуринью обвинили в расизме в Турции и другие новости
13вчера, 06:10
Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости
1424 февраля, 06:10
Бивол взял реванш у Бетербиева, «Барселона» победила, «Арсенал», «Челси» и СКА проиграли, Мирра Андреева выиграла турнир, Норвегия и Франция преуспели на ЧМ по биатлону и другие новости
2323 февраля, 06:10
Главные новости
«Милан» и Пулишич подпишут контракт до 2028 года, возможна опция продления до 2029-го. Вингеру повысят зарплату до 5 млн евро
17 минут назад
Роналду дал пробить заработанный им пенальти Мане, который не забивал 9 матчей. Португалец призывал фанатов поддержать Садьо
2228 минут назад
Вигман о женской сборной Испании после приговора Рубиалесу: «Они такие храбрые. Мы должны сообщать всему миру, что солидарны с их борьбой за перемены»
1132 минуты назад
Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших»
6833 минуты назад
Денисов про «тупых» футболистов: «Стереотип этот есть у людей, которые чего-то не знают и основываются на чужом мнении. Я люблю читать и ходить в театр, а кто что думает – не так важно»
1544 минуты назад
Радиоведущего из Австралии уволили за сексизм в адрес женской сборной. Он сравнивал футболисток с «девочками из 10-го класса» и спрашивал: «А есть какой-нибудь мужской спорт?»
3355 минут назад
Стоунз пропустит 8-10 недель из-за травмы бедра. Защитнику «Ман Сити» не потребуется операция
10сегодня, 11:28
Дисквалификация Антони за удаление отменена после апелляции. Вингер «Бетиса» сможет сыграть с «Реалом»
49сегодня, 11:12
Слот дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления в адрес Оливера после матча «Ливерпуля» и «Эвертона». Клубы оштрафованы за потасовку
18сегодня, 11:12
Аморим о критике «МЮ»: «Игроки принимают ее слишком близко к сердцу. Они пытаются исправиться на поле, но чересчур много думают и играют не так, как должны»
9сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Хенесс об ЛЧ: «Я не надеялся выйти в финал, но в воскресенье увидел «Баварию», способную победить любую команду. Финал на нашем стадионе – мечта, но пока высокомерно говорить о титуле»
2 минуты назад
Кавазашвили о матче России и США: «Это был бы мощный толчок для восстановления наших прав. Изменились бы поступки МОК, решения ФИФА и УЕФА»
317 минут назад
Сафонов заявлен на матч «ПСЖ» в Кубке Франции. Доннарумме предоставили отдых
350 минут назад
Эрик тен Хаг: «Этому поколению трудно справляться с критикой. Со мной были гораздо прямолинейнее, сейчас это посчитают оскорбительным. Я бы демотивировал этим нынешних игроков»
5сегодня, 11:25
Энрике о матче с «Бриошеном» из 4-й лиги в Кубке Франции: «ПСЖ» нужно подготовиться, видим, как аутсайдеры побеждают. Расслабляться нельзя»
1сегодня, 11:17
Рыбус о тратах в месяц: «Если не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… 200 тысяч может хватать, думаю»
3сегодня, 10:51
«Родители отдали меня в детдом в 2 года. В этом сезоне отец потребовал от меня пожизненного содержания. Провел несколько месяцев в стрессе». Новичок ПСВ Перес о семье
2сегодня, 10:49
Пеп начал бракоразводный процесс с женой. У сторон один адвокат на двоих, чтобы избежать конфликтов
9сегодня, 10:46
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги
5сегодня, 10:30
Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает – возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»
6сегодня, 10:15