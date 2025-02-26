Карпин ушел из «Ростова», «Барселона» и «Атлетико» сыграли 4:4, СКА разгромлен «Спартаком», 883-й гол Овечкина, футбол – №1 в России, МОК за допуск россиян к отбору на ОИ и другие новости

1. Валерий Карпин покинул должность главного тренера «Ростова» по соглашению сторон. Расторжение контракта в клубе объяснили «необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России», сам специалист поблагодарил за поддержку и извинился за разочарования.

2. «Барселона» и «Атлетико» устроили шоу в первом полуфинальном матче Кубка Испании: каталонцы проигрывали 0:2 уже после 6 минут, к 22-й сравняли счет, выигрывали 4:2 до 84-й и в итоге не сумели удержать победу – 4:4. Мадридцы в 16-й раз в этом сезоне забили в концовке.

3. СКА проиграл 5 из 8 последних матчей, на этот раз – «Спартаку» (2:7). Команда Романа Ротенберга пропустила уже 188 голов в этом сезоне и входит в тройку худших в Фонбет Чемпионате КХЛ по этому показателю. Не обошлось и без очередной замены вратарей. Тренер нашел положительный момент: «У нас со «Спартаком» серия 2-2 в регулярном чемпионате, на выезде мы два раза выиграли».

4. Футбол является самым популярным видом спорта в России: 40% интересующихся спортом россиян смотрели его трансляции либо читали статьи о нем за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание. При этом респонденты знают о местных футбольных турнирах больше , чем о Лиге чемпионов УЕФА.

5. Международный олимпийский комитет призвал допустить российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026. Организация обозначила свои намерения в отношении нейтральных спортсменов в рамках контактов с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS).

6. Криштиану Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде». 40-летний нападающий «Аль-Насра» с 17 голами поднялся на чистое первое место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии, оторвавшись от Карима Бензема.

7. В КХЛ «Салават Юлаев» победил «Ладу» (3:2), «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» (1:3), «Торпедо» уступило ЦСКА (2:3).

8. НХЛ . «Вашингтон» уступил «Калгари» (1:3), но Овечкин забил 30-й гол в сезоне (достиг этой отметки в 19-й раз за карьеру , упрочив свой рекорд лиги) и 883-й в исторической гонке за Гретцки (до повторения рекорда осталось 11 шайб). «Коламбус» обыграл «Даллас» (6:4), Марченко набрал 2+1 (1-я звезда матча), Проворов – 1+1 (2-я). «Питтсбург» вновь проиграл с кучей пропущенных шайб – разгром от «Филадельфии» (1:6), у Мичкова 2 передачи .

9. НБА . Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» выиграть у «Далласа», «Кливленд» в гостях разнес «Орландо» с разницей «+40» и другие результаты .

10. «Челси» прервал серию поражений и разгромил «Саутгемптон» (4:0) в чемпионате Англии. Перед игрой болельщики протестовали против руководства, обзывая Тодда Боули и скандируя имена Романа Абрамовича и Жозе Моуринью.

11. «Реал» и Трент Александер-Арнолд устно согласовали 4-летний контракт. Защитник отказался оставаться в «Ливерпуле» и переедет в Испанию в качестве свободного агента – в мадридском клубе в этом уверены.

12. «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии в 5-й раз за 6 сезонов , обыграв в 1/4 «Лацио» (2:0). Теперь в апреле придется дважды встретиться с «Миланом».

13. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, выбив «Канзас-Сити» (3:1 в ответном матче – Месси открыл счет, Суарес набрал 1+1). Следующий соперник – «Кавалер» из Ямайки.

14. У Арсена Захаряна выявлена травма прямой мышцы бедра – из-за нее россиянин не смог продолжить удачно складывавшийся матч с «Леганесом». Брат футболиста заверил, что тот будет готов к игре против «Барселоны», а тренер «Сосьедада» расстроился из-за того, что полузащитник не поможет команде в матче с «Реалом».

15. «Ред Булл» перед началом предсезонных тестов в Бахрейне представил новый болид «Формулы-1» – RB21. Ливрею команда Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона уже демонстрировала на общей презентации F1 75 в Лондоне.

16. Гильермо Абаскаль заявил , что согласился бы возглавить сборную России по футболу, если бы получил такое предложение. Александр Мостовой не оставил это без внимания: «Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу».

17. За три часа до начала игры «Барселоны» с «Атлетико» фанаты «блауграны» собрались у стадиона и скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### (фиг) «ПСЖ» и на ### (фиг) Дембеле».

Цитаты дня

Михаил Дегтярев: «В России создан успешный культурный проект империи. Многие воспринимают слово «имперскость» негативно? Это как с либерализмом, термин испоганили некоторые политики»

Светлана Журова: «Если все будет идти как сейчас, то, возможно, мы уже в Милане будем с флагом и гимном. А в 2028-м, конечно, они вернутся – тут пророком быть не надо»

Глушенков о трансфере в Европу с меньшей зарплатой: «В условный «Гавр» – нет, в топ-клуб или близкий к ним – да. Должно совпасть множество факторов, будет – будет, нет – нет»

Вяльбе о санкциях Канады: «Раз внесли в список, значит, я патриот своей страны»

Хорхе Вальдано: «Фанату «Реала» трудно принять факт, что Месси – гений. Из-за этого он упускает настоящий праздник эмоций, ведь Лео уже 20 лет правит футболом»

Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»

Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»

Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»

Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»