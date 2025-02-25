«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»

Валерий Карпин покинул «Ростов».

Клуб Мир РПЛ объявил об уходе главного тренера. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Уважаемые болельщики «Ростова », Валерий Георгиевич Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения.

С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают теплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать все возможное, чтобы «Ростов» продолжал радовать болельщиков своими победами. Я уверен, что наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем.



Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и ФК «Ростов» в частности за 7 лет работы в нашем клубе. Я желаю Валерию Георгиевичу удачи и надеюсь увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее.

Остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.

Георгич, мы не прощаемся! Удачи и успехов!» – говорится в заявлении президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца .

Карпин работал с «Ростовом» с 19 декабря 2017 года, летом 2021 года покинул клуб, а весной 2022-го вновь возглавил его, одновременно занимая пост главного тренера сборной России.

«Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 баллов после 18 матчей.