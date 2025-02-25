У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил
Арсен Захарян вновь получил травму.
Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел в стартовом составе в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) – впервые в сезоне. Захарян забил победный гол дальним ударом. Игрок был заменен в перерыве.
Ранее агент футболиста Геннадий Голубин сообщил, что у Захаряна случился спазм передней поверхности бедра.
Согласно заявлению клуба, у россиянина была выявлена травма прямой мышцы бедра. Возвращение в строй будет зависеть от характера повреждения и динамики клинической картины.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реал Сосьедад»
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