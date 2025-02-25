СКА пропустил 188 шайб в сезоне КХЛ. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205)

СКА пропустил 188 голов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку » со счетом 2:7 в домашнем матче.

Таким образом, СКА пропустил 188 шайб в текущем сезоне. Среди всех команд чемпионата больше голов забито только в ворота «Куньлуня » (192) и «Амура » (205).

Отметим, что СКА на данный момент лидирует в лиге по забитым голам – 216 шайб.