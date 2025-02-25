СКА пропустил 188 шайб в сезоне КХЛ. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205)
СКА пропустил 188 голов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» со счетом 2:7 в домашнем матче.
Таким образом, СКА пропустил 188 шайб в текущем сезоне. Среди всех команд чемпионата больше голов забито только в ворота «Куньлуня» (192) и «Амура» (205).
Отметим, что СКА на данный момент лидирует в лиге по забитым голам – 216 шайб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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