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НХЛ. «Вашингтон» уступил «Калгари», «Тампа» обыграла «Эдмонтон», «Филадельфия» разгромила «Питтсбург», «Коламбус» победил «Даллас»

«Вашингтон» дома проиграл «Калгари» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тампа» была сильнее «Эдмонтона» (4:1), «Филадельфия» разгромила «Питтсбург» (6:1), «Коламбус» обыграл «Даллас» (6:4), «Рейнджерс» победили «Айлендерс» (5:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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