НХЛ. «Вашингтон» уступил «Калгари», «Тампа» обыграла «Эдмонтон», «Филадельфия» разгромила «Питтсбург», «Коламбус» победил «Даллас»
«Вашингтон» дома проиграл «Калгари» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» была сильнее «Эдмонтона» (4:1), «Филадельфия» разгромила «Питтсбург» (6:1), «Коламбус» обыграл «Даллас» (6:4), «Рейнджерс» победили «Айлендерс» (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости