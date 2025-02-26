У «Атлетико» 16 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. Серлот в 3-й раз подряд забил «Барсе» в добавленное время
«Атлетико» снова забил в самом конце матча.
Сегодня мадридцы сыграли вничью с «Барселоной» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4). Александр Серлот сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.
Норвежский нападающий поразил ворота «блауграны» в пятом матче подряд. 21 декабря он принес «Атлетико» победу над каталонцами, забив на 6-й добавленной минуте. В январе 2024-го форвард, выступавший тогда за «Вильярреал», отличился на 9-й добавленной.
Всего на счету команды Диего Симеоне 16 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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