У «Атлетико» 16 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. Серлот в 3-й раз подряд забил «Барсе» в добавленное время

«Атлетико» снова забил в самом конце матча.

Сегодня мадридцы сыграли вничью с «Барселоной» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4). Александр Серлот сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Норвежский нападающий поразил ворота «блауграны» в пятом матче подряд . 21 декабря он принес «Атлетико » победу над каталонцами, забив на 6-й добавленной минуте. В январе 2024-го форвард, выступавший тогда за «Вильярреал», отличился на 9-й добавленной.

Всего на счету команды Диего Симеоне 16 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.