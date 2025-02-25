«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Барселона» примет «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.

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