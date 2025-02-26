Мичков против «Питтсбурга»: 2 передачи, 7 бросков, 2 блока и «плюс 2» за 17:07

Матвей Мичков набрал 41-е очко в сезоне.

Нападающий «Филадельфии» сделал 2 передачи в матче НХЛ против «Питтсбурга » (6:1).

Он провел на льду 17:07 (полезность «плюс 2»), нанес 7 бросков в створ ворот и заблокировал 2 броска.

Теперь на счету Матвея Мичкова 41 (17+24) очко в 57 играх сезона.