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  • Ротенберг про 2:7: «У СКА 2-2 со «Спартаком» в сезоне, на выезде мы выиграли два раза. Хороший экзамен для нас с точки зрения подготовки к плей-офф. Стремились победить – перегорели немножко»
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Ротенберг про 2:7: «У СКА 2-2 со «Спартаком» в сезоне, на выезде мы выиграли два раза. Хороший экзамен для нас с точки зрения подготовки к плей-офф. Стремились победить – перегорели немножко»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры со «Спартаком».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Хочу поблагодарить арену. Сегодня была лучшая энергетика в начале [игры]. Все стремились победить. Наверное, где-то перегорели немножко.

У нас вратарь вернулся после травмы, очень хотел выиграть. Где-то его это сковало. Дали ему возможность реабилитироваться.

У нас со «Спартаком» серия 2-2 в регулярном чемпионате. Дома мы два раза проиграли, что непозволительно – обязаны выигрывать. Но на выезде мы два раза выиграли.

С точки зрения подготовки к плей-офф это такой хороший экзамен для нас. Ребят не могу упрекнуть по самоотдаче, они хотели выиграть. У нас остается долг перед нашими болельщиками, надо брать следующую игру», – сказал Ротенберг

Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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