Ротенберг про 2:7: «У СКА 2-2 со «Спартаком» в сезоне, на выезде мы выиграли два раза. Хороший экзамен для нас с точки зрения подготовки к плей-офф. Стремились победить – перегорели немножко»
Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хочу поблагодарить арену. Сегодня была лучшая энергетика в начале [игры]. Все стремились победить. Наверное, где-то перегорели немножко.
У нас вратарь вернулся после травмы, очень хотел выиграть. Где-то его это сковало. Дали ему возможность реабилитироваться.
У нас со «Спартаком» серия 2-2 в регулярном чемпионате. Дома мы два раза проиграли, что непозволительно – обязаны выигрывать. Но на выезде мы два раза выиграли.
С точки зрения подготовки к плей-офф это такой хороший экзамен для нас. Ребят не могу упрекнуть по самоотдаче, они хотели выиграть. У нас остается долг перед нашими болельщиками, надо брать следующую игру», – сказал Ротенберг.
Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне
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