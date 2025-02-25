Ротенберг про 2:7: «У СКА 2-2 со «Спартаком» в сезоне, на выезде мы выиграли два раза. Хороший экзамен для нас с точки зрения подготовки к плей-офф. Стремились победить – перегорели немножко»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры со «Спартаком».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хочу поблагодарить арену. Сегодня была лучшая энергетика в начале [игры]. Все стремились победить. Наверное, где-то перегорели немножко.

У нас вратарь вернулся после травмы, очень хотел выиграть. Где-то его это сковало. Дали ему возможность реабилитироваться.

У нас со «Спартаком » серия 2-2 в регулярном чемпионате. Дома мы два раза проиграли, что непозволительно – обязаны выигрывать. Но на выезде мы два раза выиграли.

С точки зрения подготовки к плей-офф это такой хороший экзамен для нас. Ребят не могу упрекнуть по самоотдаче, они хотели выиграть. У нас остается долг перед нашими болельщиками, надо брать следующую игру», – сказал Ротенберг .

Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне