НБА. «Лейкерс» примут «Даллас», «Хьюстон» сыграет дома с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Лейкерс » примут на своей площадке «Даллас », Лука Дончич впервые сыграет против своей бывшей команды. «Хьюстон » встретится дома с «Милуоки », который одержал четыре победы подряд.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.