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НБА. «Лейкерс» примут «Даллас», «Хьюстон» сыграет дома с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Лейкерс» примут на своей площадке «Даллас», Лука Дончич впервые сыграет против своей бывшей команды. «Хьюстон» встретится дома с «Милуоки», который одержал четыре победы подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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