Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна перед игрой с «Реалом»: «Печально. Арсен бы нам очень помог»

Тренер «Реал Сосьедад» высказался о травме Арсена Захаряна.

Сегодня клуб сообщил, что у российского полузащитника была выявлена травма прямой мышцы бедра.

«То, что случилось с Захаряном , очень печально для него после усилий, которые он приложил, чтобы восстановиться после предыдущей травмы, и для команды, потому что он бы нам очень помог», – сказал Иманоль Альгуасиль .

26 февраля «Реал Сосьедад » встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.