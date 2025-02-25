Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна перед игрой с «Реалом»: «Печально. Арсен бы нам очень помог»
Тренер «Реал Сосьедад» высказался о травме Арсена Захаряна.
Сегодня клуб сообщил, что у российского полузащитника была выявлена травма прямой мышцы бедра.
«То, что случилось с Захаряном, очень печально для него после усилий, которые он приложил, чтобы восстановиться после предыдущей травмы, и для команды, потому что он бы нам очень помог», – сказал Иманоль Альгуасиль.
26 февраля «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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