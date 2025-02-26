Матч окончен
«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0), у Нкунку гол и пас. Лондонцы прервали серию из 3 поражений
«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 27-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кристофер Нкунку отметился голом и результативным пасом. Также забили Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.
«Синие» прервали серию поражений, насчитывавшую три матча. 6 марта они встретятся с «Копенгагеном» в Лиге конференций.
Англия. Премьер-лига 25 февраля 20:15
27 турСтэмфорд Бридж
Матч завершен
4 - 0
3.01XG0.51
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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