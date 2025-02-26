«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0), у Нкунку гол и пас. Лондонцы прервали серию из 3 поражений

«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 27-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кристофер Нкунку отметился голом и результативным пасом. Также забили Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.

«Синие» прервали серию поражений, насчитывавшую три матча. 6 марта они встретятся с «Копенгагеном» в Лиге конференций.

Англия. Премьер-лига 25 февраля 20:15 27 тур Стэмфорд Бридж Челси Матч завершен 4 - 0 3.01 XG 0.51 Саутгемптон Коэффициенты Матч окончен 90’ Мэннинг Фернандес Меука 90’ 89’ Сугавара Велингтон Кайседо Амугу 83’ 83’ Даунс Арчер Нкунку Ачимпонг 83’ Кукурелья

78’ Нету Джордж 68’ Санчо Дьюзбери-Холл 68’ Кайседо 66’ 59’ Онуачу Диблинг 59’ Уокер-Питерс Мэннинг 46’ Бри Харвуд-Беллис 2 тайм Перерыв 45’ Онуачу Колуилл

44’ Нету

36’ Нкунку

24’ Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Гюсто, Кайседо (Амугу, 83), Фернандес (Меука, 90), Палмер, Нкунку (Ачимпонг, 83), Санчо (Дьюзбери-Холл, 68), Нету (Джордж, 68), Санчес, Джеймс, Фофана, Ачимпонг, Сэмюэлс-Смит, Дьюзбери-Холл, Амугу, Джордж, Меука 1 тайм Саутгемптон: Рэмсдейл, Уокер-Питерс (Мэннинг, 59), Сугавара (Велингтон, 89), Белла-Кочап, Бри (Харвуд-Беллис, 46), Арибо, Сулемана, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Фернандеш, Онуачу (Диблинг, 59), Маккарти, Мэннинг, Стивенс, Харвуд-Беллис, Вуд-Гордон, Велингтон, Гренбек, Диблинг, Арчер

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