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  • «Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0), у Нкунку гол и пас. Лондонцы прервали серию из 3 поражений
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«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0), у Нкунку гол и пас. Лондонцы прервали серию из 3 поражений

«Челси» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 27-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кристофер Нкунку отметился голом и результативным пасом. Также забили Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.

«Синие» прервали серию поражений, насчитывавшую три матча. 6 марта они встретятся с «Копенгагеном» в Лиге конференций.

Англия. Премьер-лига 25 февраля 20:15
27 тур
Стэмфорд Бридж
Челси
Матч завершен
4 - 0
3.01XG0.51
Саутгемптон
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Мэннинг
Фернандес   Меука
90’
89’
Сугавара   Велингтон
Кайседо   Амугу
83’
83’
Даунс   Арчер
Нкунку   Ачимпонг
83’
  Кукурелья
78’
Нету   Джордж
68’
Санчо   Дьюзбери-Холл
68’
Кайседо
66’
59’
Онуачу   Диблинг
59’
Уокер-Питерс   Мэннинг
46’
Бри   Харвуд-Беллис
2тайм
Перерыв
45’
Онуачу
  Колуилл
44’
  Нету
36’
  Нкунку
24’
Челси:
Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Гюсто, Кайседо (Амугу, 83), Фернандес (Меука, 90), Палмер, Нкунку (Ачимпонг, 83), Санчо (Дьюзбери-Холл, 68), Нету (Джордж, 68), Санчес, Джеймс, Фофана, Ачимпонг, Сэмюэлс-Смит, Дьюзбери-Холл, Амугу, Джордж, Меука
1тайм
Саутгемптон:
Рэмсдейл, Уокер-Питерс (Мэннинг, 59), Сугавара (Велингтон, 89), Белла-Кочап, Бри (Харвуд-Беллис, 46), Арибо, Сулемана, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Фернандеш, Онуачу (Диблинг, 59), Маккарти, Мэннинг, Стивенс, Харвуд-Беллис, Вуд-Гордон, Велингтон, Гренбек, Диблинг, Арчер

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoКристофер Нкунку
logoПедру Нету
logoЛивай Колуилл
logoМарк Кукурелья
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