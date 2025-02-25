Мостовой о желании Абаскаля возглавить сборную России: «Убегу, если какой‑то намек на это есть. Слышите мой смех? Если бы футбольный человек такое сказал, было бы можно понять»
35-летний специалист, работавший в «Спартаке» с 2022 по 2024 год, заявил, что согласился бы на предложение тренировать национальную команду.
«Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если кто‑то не в своем уме… Вы чего? Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу. И не только я (смеется). Мы все убежим.
Как так можно? Разве здравомыслящий человек может такое сказать? Наверное, нет. Я понимаю, если бы какой‑то футбольный человек сказал, что хочет возглавить сборную Бельгии или еще какую‑то, это бы можно было понять.
А тут даже комментарии излишни. Как я и говорил, бессовестный», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Абаскаль хотел бы возглавить сборную России. Экс-тренера «Спартака» уволили из «Гранады» в 2024-м
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