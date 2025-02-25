Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»

Валерий Карпин объяснил решение покинуть пост тренера «Ростова».

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов ». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России .

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлеты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.

Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всем. Мы остаемся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!

Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм.

Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», – сказал Валерий Карпин .