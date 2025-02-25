СКА проиграл 5 из 8 последних матчей, команда Ротенберга – 7-я на Западе. У «Спартака» 4 победы в 5 играх и 2-е место
СКА потерпел 5 поражений в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» со счетом 2:7 в домашнем матче.
Таким образом, СКА имеет в активе 71 балл после 59 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Алексея Жанова набрала 76 очков в 58 матчах и идет 2-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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