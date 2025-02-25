Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и «Боули, ты мудак» на акции протеста против владельцев клуба

Болельщики «Челси» протестуют против руководства клуба.

Более 100 фанатов «синих» устроили акцию протеста против владельцев клуба перед началом матча против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ .

Болельщики принесли баннеры с критикой в адрес боссов клуба и скандировали имена Романа Абрамовича и Жозе Моуринью , а также кричалки «BlueCo – вон», «Боули , ты мудак» и «Тебе следовало купить «Брайтон».

Матч «Челси » – «Саутгемптон» начнется в 23:15 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .