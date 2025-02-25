40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание
Футбол является самым популярным видом спорта в России по данным Mediascope.
Исследование выполнено по заказу РФС в ноябре 2024 года.
3008 россиян приняли участие в онлайн-опросе в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.
40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.
Каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте от 12 до 34 лет этот показатель достигает 27%.
72% россиян в возрасте от 12 до 64 лет ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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