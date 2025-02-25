Абаскаль хотел бы возглавить сборную России. Экс-тренера «Спартака» уволили из «Гранады» в 2024-м
Гильермо Абаскаль хотел бы возглавить сборную России.
35-летний специалист, работавший в «Спартаке», был уволен из испанской «Гранады» в сентябре 2024-го.
– К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе? Был какой‑то интерес?
– Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.
– Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?
– Да, – сказал Гильермо Абаскаль.
Абаскаль верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Лукойл» приложил все усилия. У команды есть опоры, заложенные нами. Они потратили много денег»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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