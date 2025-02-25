Михаил Дегтярев: «В России создан успешный культурный проект империи. Многие воспринимают слово «имперскость» негативно? Это как с либерализмом, термин испоганили некоторые политики»

Михаил Дегтярев считает, что в России создан успешный культурный проект империи.

Дегтярев – министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР). В 2016 году в интервью Спортсу’’ он называл примером успешного культурного проекта Российскую империю.

– Я хотел бы привести несколько цитат с того разговора. Прошло много лет, взгляды и убеждения могли поменяться. Итак: «Не считаю слово «националист» ругательством. Для меня Российская империя – пример успешного культурного проекта». Все по-прежнему так?

– Конечно. Сколько народов впитала в себя Российская империя? Сотни. Без крови. Это была миссионерская история. И в этом смысле я считаю проект очень успешным. Все, кто хотел, сохранили свои языки и быт.

Вот даже на примере Хабаровского края, где я был губернатором 4 года: там спокойно живут 8 коренных малочисленных народов Севера. У них свои учебники, алфавит, традиции, вера, многие до сих пор используют элементы шаманизма. И все мирно. Ну, где это еще возможно? Это история успеха. И нам многие завидуют. Вон у европейцев не получается, они же ничего внятного не могут родить.

– В плане сохранения традиций?

– Конечно, потихоньку все растворяется, утрачивается. А в России создан успешный культурный проект империи.

Например, мусульмане получили и права, и первое Духовное управление, если я не ошибаюсь, появилось в Уфе, в Оренбургской губернии, в XVIII веке. В православной империи!

– Многие сейчас воспринимают слово «имперскость» негативно.

– Это как с либерализмом. Термин испоганили некоторые политики. А что такое либерализм? Это идеология, когда есть свобода совести, печати и политических воззрений. Но изначальный смысл перевернули.

Так и имперскость. От своих слов 9-летней давности я не отказываюсь.

Но вспоминаю цитату философа Бертрана Рассела, которая звучит примерно так: «Я никогда не отдам жизнь за свои убеждения, потому что я могу заблуждаться», – сказал Дегтярев в новом интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева