Интересующиеся футболом россияне знают о Кубке России больше, чем о Лиге чемпионов. Процент знаний о Первой лиге превосходит АПЛ

Россияне знают о российских футбольных турнирах больше, чем о Лиге чемпионов.

Исследование выполнено по заказу РФС в ноябре 2024 года.

Участие в онлайн-опросе приняли 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.

Рейтинг уровня знаний о турнирах среди интересующихся футболом россиян:

Фонбет Кубок России – 91%;

Мир РПЛ – 87%;

Лига чемпионов – 86%;

Лига Европы – 81%;

Мелбет Первая лига – 73%;

АПЛ – 69%;

LEON Вторая лига – 68%;

Лига 1 – 65%;

Серия А – 62;

Бундеслига – 60%;

Ла Лига – 53%.