Интересующиеся футболом россияне знают о Кубке России больше, чем о Лиге чемпионов. Процент знаний о Первой лиге превосходит АПЛ
Россияне знают о российских футбольных турнирах больше, чем о Лиге чемпионов.
Исследование выполнено по заказу РФС в ноябре 2024 года.
Участие в онлайн-опросе приняли 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.
Рейтинг уровня знаний о турнирах среди интересующихся футболом россиян:
Фонбет Кубок России – 91%;
Мир РПЛ – 87%;
Лига чемпионов – 86%;
Лига Европы – 81%;
Мелбет Первая лига – 73%;
АПЛ – 69%;
LEON Вторая лига – 68%;
Лига 1 – 65%;
Серия А – 62;
Бундеслига – 60%;
Ла Лига – 53%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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