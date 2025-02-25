Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»

Вячеслав Фетисов считает хоккей самым популярным видом спорта в России.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.

«У футболистов пустые трибуны... Безусловно, каждый хвалит свое болото. Сколько уже было проведено опросов?!

Самый популярный вид спорта – хоккей. А сколько сейчас бывших футболистов играют в медиахоккее? Аршавин, Быстров , Мостовой , Широков очень хорошо играет. Понимаю, где сейчас перспективы (смеется). Даже президент нашей страны играет в хоккей!

Попробуй арендовать лед. Невозможно! Днем и ночью играют в хоккей миллионы детишек. Ни в одной стране мира не вкладываются так, как в хоккей! Куда ни глянь – везде хоккей.

А сколько у нас легендарных хоккеистов?! Сейчас и блогеры играют в хоккей. Можно поспорить с РФС . Нужно провести независимый опрос», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.