Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»
Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.
«У футболистов пустые трибуны... Безусловно, каждый хвалит свое болото. Сколько уже было проведено опросов?!
Самый популярный вид спорта – хоккей. А сколько сейчас бывших футболистов играют в медиахоккее? Аршавин, Быстров, Мостовой, Широков очень хорошо играет. Понимаю, где сейчас перспективы (смеется). Даже президент нашей страны играет в хоккей!
Попробуй арендовать лед. Невозможно! Днем и ночью играют в хоккей миллионы детишек. Ни в одной стране мира не вкладываются так, как в хоккей! Куда ни глянь – везде хоккей.
А сколько у нас легендарных хоккеистов?! Сейчас и блогеры играют в хоккей. Можно поспорить с РФС. Нужно провести независимый опрос», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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