Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости

1. Александр Овечкин сделал хет-трик в матче «Вашингтона» с «Эдмонтоном» (7:3), забросив 880-й, 881-й и 882-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 шайб . Кроме того, капитан «Вашингтона» забил 135-й победный гол в НХЛ, повторив рекорд Ягра.

В других матчах дня в НХЛ «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» (3:5), несмотря на 1+1 от Малкина . «Тампа» с победным голом Кучерова обыграла «Сиэтл» (4:1).

2. «Ливерпуль» в главном матче выходных обыграл «Манчестер Сити» в гостях – 2:0! Салах и Собослаи забили с передач друг друга. Гвардиола проиграл 14 матчей в сезоне , обновив свой антирекорд за карьеру, а комадна Арне Слота на 11 очков оторвалась от «Арсенала», проведя на матч больше, и на 20 – от «Сити».

3. «Реал» победил «Жирону» – 2:0. Модрич забил дальним ударом, Винисиус отличился с передачи Мбаппе, забив в Ла Лиге впервые с ноября .

Арсен Захарян забил «Леганесу» дальним ударом, впервые выйдя в старте в этом сезоне. У россиянина второй гол за «Сосьедад» и первый с марта.

«Барселона» и «Реал» набрали по 54 очка в 25 турах Ла Лиги. «Атлетико» отстает на 1 балл.

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Ак Барс» обыграл «Ладу», «Трактор» уступил «Нефтехимику», «Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо», ЦСКА победил «Салават».

Вадим Шипачев забил 300-й гол в КХЛ и стал 2-м в истории лиги с таким достижением. Лидирует Мозякин – 419 шайб.

5. В Серии А «Наполи» проиграл «Комо» на выезде (1:2), гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» (1:0), а «Аталанта» разнесла «Эмполи» – 5:0! «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии по итогам тура.

6. Норвежец Эндре Стремсхайм выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й. Шведка Эльвира Оберг выиграла золото в женской гонке, Мишлон – 2-я, Киркеэйде – 3-я. Франция выиграла медальный зачет с 6 золотыми медалями, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я.

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах, Лазовский – 2-й, Халили – 3-й. Россиянка Виктория Метеля выиграла женскую гонку.

7. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» – 4:0. У мюнхенцев 8 побед и ничья в 9 последних турах Бундеслиги.

8. «ПСЖ» обыграл «Лион» в гостях (3:2), Хакими сделал дубль, а Хвича отметился ассистом . Матвей Сафонов провел матч в запасе.

9. Законопроект о запрете хиджабов в спорте поддержал Сенат Франции. Для принятия закона нужно одобрение Национального собрания.

10. НБА. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк», 30 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Даллас» и другие результаты .

11. 49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина взяла бронзу в опорном прыжке на Кубке мира.

12. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере.

13. Антони сделал голевой пас и удалился за подкат сзади на 93-й минуте игры с «Хетафе». Арендованный у «МЮ» Вингер пропустит матч «Бетиса» с «Реалом».

14. «Зениту» предложено 16-20 млн евро за Ренана от клуба из Саудовской Аравии. Защитник арендован «Аль-Шабабом».

15. Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос».

Цитаты дня.

Дмитрий Васильев: «От Америки нам есть чему учиться . Там только занимайся бизнесом, не сиди на шее у государства, а еще и налоги плати»

Филимонов о хейте «Зенита»: «Есть зависть – только одна команда в лиге обладает такими финансами . Благодаря этому они реализуют все цели, игроков перекупают, зарплату больше дают»

Алина Загитова: «После завершения карьеры в 2019 году я не понимала, что дальше делать »

Тебас о судействе: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно . Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это»

Александер Чеферин: «На Западе больше нет свободы слова . Все сыты политкорректностью по горло»