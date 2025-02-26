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  • Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала, обыграв «Канзас-Сити» в ответном матче. Месси забил, у Суареса 1+1
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала, обыграв «Канзас-Сити» в ответном матче. Месси забил, у Суареса 1+1

«Интер Майами» вышел во 2-й раунд Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1) в ответном матче и вышел в 1/8 финала, где сыграет с ямайским клубом «Кавалер». 

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте с передачи Луиса Суареса. Уругваец, в свою очередь, забил третий гол своей команды.  

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1-й раунд

Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 26 февраля 01:00
1-й раунд
Chase Stadium
Интер Майами
Матч завершен
3 - 1
-XG-
Спортинг Канзас Сити
Коэффициенты
Матч окончен
84’
Росеро   Ian Alexander James
Суарес   Тэйлор
81’
Бускетс   Руис
81’
Фалькон   Лухан
80’
74’
Davis   Броди
Месси   Кремаски
69’
63’
  Родригес
58’
Ману Гарсия   Родригес
58’
Сулейманов   Шаллои
58’
Йовелич   Agade
Авилес   Аллен
57’
2тайм
Перерыв
  Суарес
45’
  Альенде
45’
  Месси
19’
Интер Майами:
Устари, Альба, Фалькон (Лухан, 80), Авилес (Аллен, 57), Фрэй, Сеговия, Бускетс (Руис, 81), Редондо, Альенде, Суарес (Тэйлор, 81), Месси (Кремаски, 69), Риос, Аллен, Холл, Лухан, Мартинес, Сэйлор, Кремаски, Грессель, Моралес, Руис, Тэйлор, Афонсо
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Ляйбольд, Фолодер, Росеро (James, 84), Davis (Броди, 74), Бассонг, Томми, Ману Гарсия (Родригес, 58), Bartlett, Сулейманов (Шаллои, 58), Йовелич (Agade, 58), Schewe, Броди, James, Нденбе, Радоя, Родригес, Африфа, Agade, Шаллои, Тойе

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча «Интер Майами» с «Нью-Йорк Cити». Лионель схватил тренера соперников за шею в ходе перепалки после игры

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКанзас-Сити
logoЛуис Суарес
logoИнтер Майами
результаты
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoЛионель Месси
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