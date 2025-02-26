Матч окончен
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала, обыграв «Канзас-Сити» в ответном матче. Месси забил, у Суареса 1+1
«Интер Майами» вышел во 2-й раунд Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Клуб из Флориды обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1) в ответном матче и вышел в 1/8 финала, где сыграет с ямайским клубом «Кавалер».
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте с передачи Луиса Суареса. Уругваец, в свою очередь, забил третий гол своей команды.
1-й раунд
Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 26 февраля 01:00
1-й раундChase Stadium
Матч завершен
3 - 1
-XG-
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча «Интер Майами» с «Нью-Йорк Cити». Лионель схватил тренера соперников за шею в ходе перепалки после игры
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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