Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала, обыграв «Канзас-Сити» в ответном матче. Месси забил, у Суареса 1+1

«Интер Майами» вышел во 2-й раунд Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1) в ответном матче и вышел в 1/8 финала, где сыграет с ямайским клубом «Кавалер».

Аргентинский форвард «Интер Майами » Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте с передачи Луиса Суареса . Уругваец, в свою очередь, забил третий гол своей команды.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1-й раунд

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча «Интер Майами» с «Нью-Йорк Cити». Лионель схватил тренера соперников за шею в ходе перепалки после игры