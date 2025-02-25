«Реал» и Трент устно согласовали 4-летний контракт. Защитник покинет «Ливерпуль» летом бесплатно (Cadena SER)
«Реал» договорился с Трентом Александер-Арнолдом о переходе летом.
По информации Cadena SER, мадридский клуб устно согласовал с защитником «Ливерпуля» контракт на 4 года. В «Реале» считают переход Трента «неизбежным».
Сообщается, что Александер-Арнолд отклонил все предложения «Ливерпуля» о продлении соглашения, истекающего 30 июня. После его ухода основным правым защитником мерсисайдцев станет 21-лений Конор Брэдли, которого клуб уже определил как замену Тренту.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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