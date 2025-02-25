«Реал» и Трент устно согласовали 4-летний контракт. Защитник покинет «Ливерпуль» летом бесплатно (Cadena SER)

«Реал» договорился с Трентом Александер-Арнолдом о переходе летом.

По информации Cadena SER, мадридский клуб устно согласовал с защитником «Ливерпуля» контракт на 4 года. В «Реале » считают переход Трента «неизбежным».

Сообщается, что Александер-Арнолд отклонил все предложения «Ливерпуля » о продлении соглашения, истекающего 30 июня. После его ухода основным правым защитником мерсисайдцев станет 21-лений Конор Брэдли, которого клуб уже определил как замену Тренту.