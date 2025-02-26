Овечкин забил 883-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 11 шайб

Александр Овечкин забил 883-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (1:3), поразив ворота Даниэля Владаржа в большинстве броском из левого круга вбрасывания.

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».

За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 883 шайбы в 1468 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.