Роналду – лучший бомбардир саудовской лиги с 17 голами. Форвард «Аль-Насра» обошел Бензема

Криштиану Роналду стал лидером гонки бомбардиров саудовской лиги.

Сегодня нападающий «Аль-Насра » забил «Аль-Вахде » в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм).

Сейчас на счету Роналду 17 голов в 21 матче текущего розыгрыша лиги. Португалец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров, обойдя Карима Бензема из «Аль-Иттихада ».

Подробную статистику 40-летнего форварда можно найти здесь .