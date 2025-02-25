Роналду – лучший бомбардир саудовской лиги с 17 голами. Форвард «Аль-Насра» обошел Бензема
Криштиану Роналду стал лидером гонки бомбардиров саудовской лиги.
Сегодня нападающий «Аль-Насра» забил «Аль-Вахде» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм).
Сейчас на счету Роналду 17 голов в 21 матче текущего розыгрыша лиги. Португалец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров, обойдя Карима Бензема из «Аль-Иттихада».
Подробную статистику 40-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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