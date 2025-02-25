«Ред Булл» показал машину «Ф-1» на сезон-2025
«Ред Булл» представил новый болид RB21 перед началом предсезонных тестов в Бахрейне.
Ранее команда Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона продемонстрировала ливрею на общей презентации F1 75 в Лондоне.
Предсезонные тесты пройдут 26-28 февраля.
«Мерседес» представил болид-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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