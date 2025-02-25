«Ред Булл» показал машину «Ф-1» на сезон-2025

«Ред Булл» представил новый болид RB21 перед началом предсезонных тестов в Бахрейне.

Ранее команда Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона продемонстрировала ливрею на общей презентации F1 75 в Лондоне.

Предсезонные тесты пройдут 26-28 февраля.

«Мерседес» представил болид-2025

Фото: соцсети команды «Ред Булл»