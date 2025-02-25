Светлана Журова: «Если все будет идти как сейчас, то, возможно, мы уже в Милане будем с флагом и гимном. А в 2028-м, конечно, они вернутся – тут пророком быть не надо»
Светлана Журова допустила, что россияне выступят на Олимпиаде-2026 с флагом.
Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Если все будет идти так, как сейчас, то, возможно, мы уже и в Милане сможем быть с флагом и гимном. Все зависит от всех политических событий, которые сейчас происходят. А в 2028 году, конечно, вернутся флаг и гимн – тут пророком быть не надо», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев предположил, что российские спортсмены выступят на Играх-2028 в Лос-Анджелесе в полном составе, с флагом и гимном.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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