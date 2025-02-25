Светлана Журова допустила, что россияне выступят на Олимпиаде-2026 с флагом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Если все будет идти так, как сейчас, то, возможно, мы уже и в Милане сможем быть с флагом и гимном. Все зависит от всех политических событий, которые сейчас происходят. А в 2028 году, конечно, вернутся флаг и гимн – тут пророком быть не надо», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев предположил , что российские спортсмены выступят на Играх-2028 в Лос-Анджелесе в полном составе, с флагом и гимном.