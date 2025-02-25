Вяльбе о санкциях Канады: «Раз внесли в список, значит, я патриот своей страны»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на включение в санкционный список Канады.
Канадское правительство ранее опубликовало новый список физических лиц, в отношении которых введены ограничения. В него была включена Вяльбе.
«Я в Канаде-то была один раз – на чемпионате мира. Ни до, ни после там не была. Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», – сказала Вяльбе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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