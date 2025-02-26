Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20 и обновил рекорд лиги
Александр Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20.
Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).
В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».
Овечкин достиг отметки 30 шайб за сезон в 19 сезонах в лиге из 20. Единственным исключением стал сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 (24 шайбы в 45 играх).
Россиянин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем – Яромир Ягр (15), за ними следуют Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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