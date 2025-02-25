Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде»

Криштиану Роналду забил 925-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Вахды » в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм), пробив головой после подачи с фланга.

Португалец в течение карьеры отметился 790 голами на клубном уровне и 135 в составе сборной.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .