Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде»
Криштиану Роналду забил 925-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм), пробив головой после подачи с фланга.
Португалец в течение карьеры отметился 790 голами на клубном уровне и 135 в составе сборной.
Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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