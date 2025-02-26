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«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии в 5-й раз за 6 сезонов. Команда Индзаги встретится с «Миланом»

«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии в 5-й раз за 6 лет.

Команда Симоне Индзаги одержала победу над «Лацио» со счетом 2:0 в четвертьфинале турнира и пробилась на следующую стадию. 

«Нерадзурри» сыграют в полуфинале этого соревнования в пятый раз за шесть последних сезонов. Только в сезоне-2023/24 им не удалось добраться до этого этапа – миланцы вылетели после 1/8 финала. Перед этим «Интер» брал трофей два раза подряд. 

В полуфинале нынешнего розыгрыша Кубка Италии «Интер» встретится с «Миланом». Игры пройдут в апреле.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСимоне Индзаги
logoМилан
logoИнтер
logoКубок Италии
logoЛацио
logoсерия А Италия
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