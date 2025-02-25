МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)
Об этом сообщает шведский канал SVT.
По информации источника, Международный олимпийский комитет четко обозначил свои контакты как с Международным союзом биатлонистов (IBU), так и с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS).
«Они не говорят: «Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования». Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх.
Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», – цитирует SVT источник в IBU.
Глава IBU Олле Далин заявил, что вопрос допуска не рассматривается.
«Существует мнение, что было бы неплохо применить аналогичную Парижу-2024 схему в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако ситуация на сегодня такова, что членство России и Беларуси приостановлено, поэтому данный вопрос мы не обсуждаем», – сказал Далин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий