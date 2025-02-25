Максим Глушенков высказался о возможном отъезде в Европу.

25-летний хавбек забил 8 мячей в 10 матчах сезона в Мир РПЛ.

– У вас с Нобелем была дискуссия относительно Европы. Ты доказывал, что сможешь уехать в европейский чемпионат из «Зенита»…

– Там не так было. Нобель говорил, что меня никто не купит – я говорил, что купят. Я по-прежнему так считаю. Если сильно захотят – купят.

– А ты не думаешь, что «Зенит» может просто тебя не отпустить? Или ты сам настолько пресытишься хорошей зарплатой, что никуда не поедешь?

– Будет видно. Чтобы уехать в топовый европейский чемпионат, должно совпасть множество факторов. Это же не так, что тебе принесли предложение, ты сразу собрался и поехал. Нужно будет смотреть, что за клуб, что за условия.

– На меньшую зарплату готов уехать?

– В условный «Гавр » – нет. В топ-клуб или близкий к топам – да.

– В твоей карьере должен присутствовать топовый европейский клуб?

– Будет – будет, нет – нет, – сказал игрок «Зенита » Максим Глушенков .

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