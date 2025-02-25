Фанаты «Барсы» скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### «ПСЖ» и Дембеле» перед матчем с «Атлетико»
Болельщики «Барселоны» оскорбляли «Реал», Винисиуса Жуниора и Усмана Дембеле.
Сегодня каталонская команда сыграет с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
За три часа до начала игры фанаты «блауграны» собрались у стадиона и скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### (фиг) «ПСЖ» и на ### (фиг) Дембеле».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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