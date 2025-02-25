Хорхе Вальдано: «Фанату «Реала» трудно принять факт, что Месси – гений. Из-за этого он упускает настоящий праздник эмоций, ведь Лео уже 20 лет правит футболом»

Хорхе Вальдано высказался о фанатах «Реала» и их отношении к Лионелю Месси.

«Люди по-разному воспринимают футбол: одни любят саму игру, а другие любят команду. Те, кто любит команду, ненавидят другую, и это не позволяет им наслаждаться совершенством, если оно принадлежит не той футболке, которую они обожают.

Болельщику «Реала » очень трудно принять тот факт, что Месси – гений, и из-за этого он упускает настоящий праздник эмоций, ведь Месси уже 20 лет правит футболом», – сказал бывший директор «Реала».