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  • Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»
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Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»

Александр Мостовой отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова».

Бывший полузащитник «Спартака» считает, что Карпин подставил «Ростов», приняв решение покинуть команду незадолго до возобновления Мир РПЛ.

Карпин заявил, что хочет полностью посвятить себя сборной России.

«И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из «Ростова»? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?

Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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