Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»

Александр Мостовой отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова».

Бывший полузащитник «Спартака» считает, что Карпин подставил «Ростов», приняв решение покинуть команду незадолго до возобновления Мир РПЛ .

Карпин заявил, что хочет полностью посвятить себя сборной России.

«И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из «Ростова »? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?

Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», – сказал Мостовой .