Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне
Петербургский клуб принимает «Спартак» (2:6, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова на Егора Заврагина во втором периоде после 6-й пропущенной шайбы.
Таким образом, Ротенберг в 16-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих игр.
5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова.
27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.
29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.
5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова.
10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.
7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.
30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича.
19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.
25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича.
8 января, СКА – «Спартак» (0:5): Плешков заменил Мойсевича.
16 января, СКА – «Северсталь» (4:7): Заврагин заменил Мойсевича.
4 февраля, СКА – «Ак Барс» (3:8): Мойсевич заменил Плешкова.
11 февраля, «Динамо» – СКА (3:1): Заврагин заменил Мойсевича.
22 февраля СКА – «Куньлунь» (4:6): Мойсевич заменил Заврагина.
Ротенберг о 4:6 от «Куньлуня»: «Серьезный урок для СКА, мы обязаны побеждать дома. Хорошая новость по вратарям: Плешков готов сыграть в следующем матче»
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