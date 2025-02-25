Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне

Роман Ротенберг заменил вратарей СКА в 16-й раз в текущем сезоне КХЛ.

Петербургский клуб принимает «Спартак» (2:6 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова на Егора Заврагина во втором периоде после 6-й пропущенной шайбы.

Таким образом, Ротенберг в 16-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих игр.

5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова .

27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.

29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.

5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова.

10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.

7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.

30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича.

19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.

25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича .

8 января, СКА – «Спартак » (0:5): Плешков заменил Мойсевича.

16 января, СКА – «Северсталь» (4:7): Заврагин заменил Мойсевича.

4 февраля, СКА – «Ак Барс» (3:8): Мойсевич заменил Плешкова.

11 февраля, «Динамо» – СКА (3:1): Заврагин заменил Мойсевича.

22 февраля СКА – «Куньлунь» (4:6): Мойсевич заменил Заврагина.

Ротенберг о 4:6 от «Куньлуня»: «Серьезный урок для СКА, мы обязаны побеждать дома. Хорошая новость по вратарям: Плешков готов сыграть в следующем матче»