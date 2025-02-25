Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»

Роман Ротенберг рассказал о звонке из Москвы во время финала Олимпиады-2018.

Российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли сборную Германии (4:3 ОТ). На последней минуте третьего периода счет в меньшинстве сравнял Никита Гусев. Ротенберг тогда занимал пост главы штаба сборной.

– Где вы находились, когда Никита Гусев эпически сравнял счет в меньшинстве? Ведь ситуация в финале была катастрофическая.

– Да, мы тогда оказались на краю пропасти. В тот момент, когда забивал Гусев, я находился на трибуне вместе с нашим аналитическим штабом и тренерами, которые не работали на лавке.

В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?

– Кто звонил?

– Не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев . Вот такой был энергетический порыв по телефону!

Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни. Но он привел к такой шайбе, что мы сравняли счет, а потом победили. И это произошло одновременно! – сказал Роман Ротенберг .

Ротенберг об ОИ-2018: «Золото случилось благодаря всем в России, кто любит наш хоккей. Было трудно получить согласование, чтобы мы выступили. Но президент нас поддержал»