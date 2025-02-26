Марченко набрал 2+1 в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 59 очков и «+33» в 55 играх в сезоне

Кирилл Марченко набрал 2+1 в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Коламбуса » сделал дубль и отметился результативной передачей в матче против «Старс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 24-летнего россиянина 59 (23+36) очков в 55 играх при полезности «+33» (второй показатель в лиге после Райана Макдоны из «Тампы» с «+35»).

Марченко повторил свой личный рекорд по голам за сезон – в прошлой регулярке у него было 23 шайбы в 78 играх.

Сегодня Кирилл (18:10, 2:12 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 3 бросков в створ и еще трижды промахнулся, сделал 2 блока и допустил 1 потерю шайбы.

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