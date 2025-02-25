Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»

Шамиль Лахиялов выразил недовольство трансферной политикой «Спартака» и «Зенита».

«Конечно, немножко удивила трансферная кампания в эту зимнюю паузу. Не знаю, может быть, руководители «Спартака » и «Зенита» владеют какой-то информацией, что по итогам нынешнего чемпионата российские клубы будут допущены до участия в еврокубках. Потому что только этим можно оправдать их дорогостоящие покупки.

Сообщалось, что прошлым летом правительство наложило запрет на трансфер в «Зенит » за большую сумму Ивана Илича . Но, походу, зимой руководители клубов легкомысленно отнеслись к этому моменту. Возможно, ждут, когда президент страны отреагирует.

И вообще, я думаю, что РФС должен иметь право вето на трансферы. Или надо ввести какой-то потолок финансовых затрат клубов, а если кто-то его нарушает, то процентная часть от этих сделок должна идти на развитие детско-юношеского, массового футбола, низших лиг.

Траты в нынешнее время только двух клубов за год в размере более 12 миллиардов рублей – я думаю, это не совсем целесообразно. Тем более основным источником финансирования этих клубов являются госкомпании.

Поэтому еще с большим рвением буду переживать за «Краснодар ». Надеюсь, что он, не затратив ни копейки в зимнее трансферное окно, станет чемпионом и подтвердит тот факт, что не деньги играют в футбол, – сказал бывший игрок «Анжи», президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов .

Кто лучше провел трансферную зиму? Оцениваем каждый клуб РПЛ