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«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Лацио» благодаря голам Арнаутовича и Чалханоглу – 2:0

«Интер» обыграл «Лацио» (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Марко Арнаутович открыл счет на 39-й минуте, а Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 77-й.

В полуфинале «нерадзурри» встретятся с «Миланом».

Италия. Кубок 25 февраля 20:00
1/4 финала
Сан-Сиро
Интер
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Лацио
Коэффициенты
Матч окончен
Думфрис
85’
Фраттези   Барелла
84’
79’
Ибрагимович
78’
Исаксен   Ибрагимович
  Чалханоглу
77’
76’
Гендузи
75’
Жиго
Димарко   Бастони
64’
Арнаутович   Корреа
64’
Аслани   Чалханоглу
63’
61’
Тшауна   Нослин
61’
Дзакканьи   Педро
61’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
46’
Романьоли   Хила
2тайм
Перерыв
  Арнаутович
39’
36’
Пеллегрини
33’
Исаксен
Дармиан   Думфрис
24’
Аслани
14’
Интер:
Жозеп Мартинес, Биссек, де Врей, Павар, Димарко (Бастони, 64), Зелиньски, Аслани (Чалханоглу, 63), Фраттези (Барелла, 84), Дармиан (Думфрис, 24), Арнаутович (Корреа, 64), Тареми, Каллигарис, Taho, Думфрис, Ачерби, Алексиу, Cocchi, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Де Пьери, Беренбрух, Топалович, Мартинес, Корреа
1тайм
Лацио:
Мандас, Пеллегрини (Нуну Тавареш, 61), Романьоли (Хила, 46), Жиго, Ладзари, Гендузи, Ровелла, Дзакканьи (Педро, 61), Диа, Исаксен (Ибрагимович, 78), Тшауна (Нослин, 61), Фурланетто, Проведель, Провстгор, Нуну Тавареш, Хила, Марушич, Белаэн, Ибрагимович, Педро, Нослин

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoКубок Италии
logoИнтер
logoЛацио
онлайны
logoМарко Арнаутович
logoХакан Чалханоглу
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