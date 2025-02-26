Матч окончен
«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Лацио» благодаря голам Арнаутовича и Чалханоглу – 2:0
«Интер» обыграл «Лацио» (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Марко Арнаутович открыл счет на 39-й минуте, а Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 77-й.
В полуфинале «нерадзурри» встретятся с «Миланом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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