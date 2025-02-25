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  • Брат Захаряна: «Арсен к «Барсе» будет готов. Он не играл 8 месяцев, нагрузка сразу дала о себе знать. Никакой серьезной травмы»
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Брат Захаряна: «Арсен к «Барсе» будет готов. Он не играл 8 месяцев, нагрузка сразу дала о себе знать. Никакой серьезной травмы»

Арсен Захарян может сыграть в матче против «Барселоны».

Ранее стало известно, что полузащитник выбыл из-за травмы прямой мышцы бедра.

Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел в стартовом составе в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) – впервые в сезоне. Захарян забил победный гол дальним ударом. Игрок был заменен в перерыве.

«Все известно, к «Барсе» будет готов. Не стали рисковать. Прошу не забывать, что Арсен не играл восемь месяцев.

Тренировки тренировками, но не быть в игровом тонусе восемь месяцев – это огромная потеря. И тут он выходит и играет хороший, плотный тайм.

Нагрузка сразу дала о себе знать. Ничего страшного не произошло, все под наблюдением, никакой серьезной травмы», – написал Давид Захарян, брат российского полузащитника «Реал Сосьедад».

«Арсен выбыл ненадолго. Примерно на пару игр или около того», – сообщил пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Давида Захаряна
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
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logoАрсен Захарян
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