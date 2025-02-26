Проворов набрал 1+1 в матче с «Далласом» и стал 2-й звездой. У него 27 очков в 58 играх в сезоне
Иван Проворов набрал 1+1 в матче с «Далласом» и стал 2-й звездой.
Защитник «Коламбуса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (6:4).
В активе 28-летнего россиянина стало 27 (7+20) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Сегодня Иван (23:52, 1:04 – в большинстве, 2:56 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 2 блока и допустил 3 потери.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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