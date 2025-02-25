Санкции против Вяльбе, Карякина и партнера «Ахмата», «МЮ» сократит сотрудников и закроет столовую, Моуринью обвинили в расизме в Турции и другие новости

1. Евросоюз ввел санкции против шахматиста Сергея Карякина и гимнаста Никиты Нагорного. Канада ввела санкции против Елены Вяльбе и фонда имени Ахмата Кадырова – партнера «Ахмата». А Венгрия добилась исключения ЦСКА и «Ростова» из пакета санкций Евросоюза.

2. «Манчестер Юнайтед» объявил о сокращении еще 150-200 сотрудников. Также «МЮ» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд», бесплатные обеды заменят фруктами. Отмена обедов должна принести клубу 1 млн фунтов в год.

3. НХЛ. «Виннипег» одержал 10-ю победу подряд , одолев «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) и вновь возглавил общую таблицу лиги.

4. НБА. «Денвер» с 18+9+19 от Йокича обыграл «Индиану» на выезде, «Чикаго» разгромил «Филадельфию», «Миннесота» одолела «Оклахому» в овертайме и другие результаты .

5. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Металлург» обыграл «Северсталь» и вышел в плей-офф, «Сочи» уступил «Куньлуню», «Автомобилист» победил «Витязь», «Сибирь» пропустила 5 голов от «Адмирала».

6. «Галатасарай» и «Фенербахче» Жозе Моуринью сыграли вничью в дерби – 0:0. После игры Моуринью заявил, что запасные и тренеры соперника «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА.

7. «Рома» разгромила «Монцу» (4:0) в матче 26-го тура Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает в чемпионате с декабря – 7 побед и 3 ничьи.

8. Ханси Флик признан тренером месяца в Ла Лиге третий раз за сезон. У «Барсы» 4 победы в 4 матчах февраля.

9. Ливо сообщил , что продлил контракт с «Салаватом» на 2 года. Он лучший бомбардир и снайпер КХЛ с 41+24 в 52 матчах.

10. Овечкин стал 1-м игроком в истории НХЛ, забившим по 200+ голов в трех десятилетиях.

11. Сауль Альварес заявил о готовности к реваншу с Дмитрием Биволом: «Будем обсуждать».

12. «Барселона» и Ламин Ямаль продлят контракт до 2030 года.

13. «Мерседес» представил болид-2025.

14. Стали известны все участники шестого сезона Winline Медиалиги, среди них – «Эгриси» и «СиндЕкат» Григоряна. Всего приглашены 20 команд.

Цитаты дня .

Михаил Кержаков: «Тупым футболист быть не может, скорее необразованным, с узким кругозором . Я был удивлен, что мои ровесники обсуждают литературу, театр, жизнь Пушкина и Шолохова»

Ибрагимович о роли в «Милане»: «Я телохранитель, защищаю клуб. Пусть стреляют в меня – я дважды выстрелю в ответ . Если ты 10 лет прожил в условиях войны, то никого не боишься»

Хенесс об «Альтернативе для Германии»: «Если бы кто-то из игроков «Баварии» вдруг начал агитировать за них, я бы спросил, не сошел ли он с ума»

Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии »

Дегтярев о переговорах по возвращению российских спортсменов: «Я не один в поле воин. Мы вместе: и наша медиамашина, и атлеты, и Путин – самый опытный на земле политик»

Дмитрий Сычев: «Побывал на Байкале, в Хакасии, на Камчатке, на Алтае и Кавказе – потрясающие места! Точно не уступают ни Европе, ни Мальдивам, ни Карибам. Нужно ценить то, что у нас есть »

Георгий Черданцев: «В метро увидел ролик об опасности зацепинга. Какой зацепинг? Русский язык существует по законам морфологии русского, а не английского!»