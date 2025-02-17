Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем периоде болельщики «Северстали » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». Ранее за аналогичную кричалку болельщиков на 100 тысяч рублей был оштрафован «Спартак ».

Напомним, фанаты различных футбольных клубов в матчах Мир РПЛ и Кубка России скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Впервые кричалка прозвучала от болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом» в мае.