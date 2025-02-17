Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ
Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В третьем периоде болельщики «Северстали» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». Ранее за аналогичную кричалку болельщиков на 100 тысяч рублей был оштрафован «Спартак».
Напомним, фанаты различных футбольных клубов в матчах Мир РПЛ и Кубка России скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Впервые кричалка прозвучала от болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом» в мае.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «СЭ» хоккейный»
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