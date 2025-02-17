Кузнецов забил «Северстали» в пустые ворота с замаха в упор на 60-й, оформив дубль

Евгений Кузнецов забил гол «Северстали» в пустые ворота в упор с замаха.

СКА обыграл «Северсталь » со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился дублем в этой игре. Второй гол он забил на 60-й минуте – в пустые ворота в упор с замаха.

Изображение: скриншот видео с официального сайта КХЛ