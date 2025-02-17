Кузнецов забил «Северстали» в пустые ворота с замаха в упор на 60-й, оформив дубль
Евгений Кузнецов забил гол «Северстали» в пустые ворота в упор с замаха.
СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился дублем в этой игре. Второй гол он забил на 60-й минуте – в пустые ворота в упор с замаха.
Изображение: скриншот видео с официального сайта КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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