«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Екатеринбурга – четвертый участник Кубка Гагарина-2025

«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ.

Сегодня клуб из Екатеринбурга одержал победу в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:0). Команде Николая Заварухина достаточно было не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе место в Кубке Гагарина.

Теперь в активе «Автомобилиста » 75 очков после 55 игр сезона. Клуб идет на третьем месте в Восточной конференции.

Ранее место в плей-офф также гарантировали «Локомотив », «Трактор » и «Салават Юлаев ».