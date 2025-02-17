«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Екатеринбурга – четвертый участник Кубка Гагарина-2025
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ.
Сегодня клуб из Екатеринбурга одержал победу в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:0). Команде Николая Заварухина достаточно было не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе место в Кубке Гагарина.
Теперь в активе «Автомобилиста» 75 очков после 55 игр сезона. Клуб идет на третьем месте в Восточной конференции.
Ранее место в плей-офф также гарантировали «Локомотив», «Трактор» и «Салават Юлаев».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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