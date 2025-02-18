Канада победила Финляндию и сыграет против США в финале Турнира четырех наций

Сборная Канады обыграла Финляндию (5:3) и вышла в финал Турнира четырех наций.

Дублем отметился форвард Нэтан Маккинон. По два очка на счету Коннора Макдэвида (1+1), Сэма Райнхарта (0+2) и Сидни Кросби (1+1).

Таким образом, канадцы набрали 5 очков и вышли в финал Турнира четырех наций, где сыграют с США.

В оставшемся матче группового турнира сборная Швеции сыграет с командой США, которая уже гарантировала себе место в финале. Финал Турнира четырех наций состоится 21 февраля.