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Канада победила Финляндию и сыграет против США в финале Турнира четырех наций

Сборная Канады обыграла Финляндию (5:3) и вышла в финал Турнира четырех наций.

Дублем отметился форвард Нэтан Маккинон. По два очка на счету Коннора Макдэвида (1+1), Сэма Райнхарта (0+2) и Сидни Кросби (1+1). 

Таким образом, канадцы набрали 5 очков и вышли в финал Турнира четырех наций, где сыграют с США. 

В оставшемся матче группового турнира сборная Швеции сыграет с командой США, которая уже гарантировала себе место в финале. Финал Турнира четырех наций состоится 21 февраля.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoТурнир четырех наций
logoСидни Кросби
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoЭдмонтон
logoКолорадо
logoПиттсбург
logoФлорида
logoКоннор Макдэвид
logoСборная США по хоккею
logoСэм Райнхарт
logoСборная Финляндии по хоккею
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