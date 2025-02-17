«Рекорд Йоханнеса Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены». Тихонов о чемпионате мира

Александр Тихонов объяснил, почему не признает рекорд Йоханнеса Бо.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал 21-е золото на чемпионатах мира и превзошел результат Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого было 20 побед.

«Этот рекорд Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов .

Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

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