«Рекорд Йоханнеса Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены». Тихонов о чемпионате мира
Александр Тихонов объяснил, почему не признает рекорд Йоханнеса Бо.
Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал 21-е золото на чемпионатах мира и превзошел результат Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого было 20 побед.
«Этот рекорд Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.
Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.
Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем