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«Рекорд Йоханнеса Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены». Тихонов о чемпионате мира

Александр Тихонов объяснил, почему не признает рекорд Йоханнеса Бо.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал 21-е золото на чемпионатах мира и превзошел результат Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого было 20 побед.

«Этот рекорд Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoАлександр Тихонов
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
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